На мосту столкнулись Mercedes и Volkswagen: двое погибших

В Житомире из-за столкновения двух автомобилей на мосту через реку Тетерев погибли два человека.

Как сообщил УНИАН инспектор профилактической работы ГАИ Житомирской области Василий КРАВЦОВ, "Мерседес", который спускался по мосту, вдруг выехал на встречную полосу и совершил столкновение с "Фольксвагеном". В результате катастрофы оба водителя погибли, а пассажир попал в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело.