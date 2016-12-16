В Киеве открылся шопинг-спейс эксклюзивных мировых брендов DN8
В Киеве открылся новый шопинг-спейс эксклюзивных мировых брендов, работающий в сфере фешн-ритейла DN8 площадью 2000 кв. м, сообщила в ходе пресс-тура менеджер по развитию Марина Субботина.
Мы располагаемся на двух этажах общей площадью 2000 кв. м, а главное отличие DN8 в том, что появились новые стили и молодежные вещи помимо классической одежды», - сказала она.
По словам Субботиной, в шопинг-пространстве DN8, расположенном недалеко от м. Дорогожичи, представлено около 80 европейских брендов, таких как van Laack, KOCCA, OAKWOOD, а также американский True Religion и австралийский Seafolly.
«Мы завозим эксклюзивные бренды, которые в Украине мало представлены или не предствлены вовсе. Из тех, которые на слухуэто Alberto, Antony Morato, Carl Gross, van Laack, Hiltl. На данныймомент у нас представлено 19 уникальных для Украины брендов,например, Blauer (Италия), Drykorn (Германия),Elizabeth Parker (Англия), Terrida (Италия), LingaDore (Нидерланды), Luna Di Seta(Италия). На данный момент – мы единственные в Украине с таким уникальным портфелем брендов, собранным под одной крышей», - сказала она.
Менеджер по развитию отметила, что все товары завозятся напрямую непосредственно с фабрик каждого бренда и тем самым соответствуют высокому качеству.
Справка УНИАН. Торговый Дом «Мишель» существовал более 10 лет в Украине и представлял мультибрендовые магазины мужской и женской одежды известных европейских брендов. Широкий ассортимент деловой, классической, одежды для отдыха, а также обуви и аксессуаров.