В Киеве открылся шопинг-спейс эксклюзивных мировых брендов DN8

Открытие шопинг-спейса DN8 – это реинкарнация легендарного украинского Торгового Дома «Мишель». Все те ценности, которым следовал Торговый Дом воплотились в новой форме. Сама идея нового названия заключается в симбиозе понятий ДНК (DNA) и адреса, где мы находимся – ул. Дорогожицкая номер 8 (ДН8). Ведь чувство стиля заложено абсолютно в каждом из нас на генетическом уровне. И в DN8 точно знают, как правильно до этого чувства достучаться.

Мы располагаемся на двух этажах общей площадью 2000 кв. м, а главное отличие DN8 в том, что появились новые стили и молодежные вещи помимо классической одежды», - сказала она.

По словам Субботиной, в шопинг-пространстве DN8, расположенном недалеко от м. Дорогожичи, представлено около 80 европейских брендов, таких как van Laack, KOCCA, OAKWOOD, а также американский True Religion и австралийский Seafolly.

«Мы завозим эксклюзивные бренды, которые в Украине мало представлены или не предствлены вовсе. Из тех, которые на слухуэто Alberto, Antony Morato, Carl Gross, van Laack, Hiltl. На данныймомент у нас представлено 19 уникальных для Украины брендов,например, Blauer (Италия), Drykorn (Германия),Elizabeth Parker (Англия), Terrida (Италия), LingaDore (Нидерланды), Luna Di Seta(Италия). На данный момент – мы единственные в Украине с таким уникальным портфелем брендов, собранным под одной крышей», - сказала она.

Менеджер по развитию отметила, что все товары завозятся напрямую непосредственно с фабрик каждого бренда и тем самым соответствуют высокому качеству.

Справка УНИАН. Торговый Дом «Мишель» существовал более 10 лет в Украине и представлял мультибрендовые магазины мужской и женской одежды известных европейских брендов. Широкий ассортимент деловой, классической, одежды для отдыха, а также обуви и аксессуаров.