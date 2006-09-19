Зачем Янукович опять едет в Брюссель?

На прошлой неделе покрылись плесенью последние надежды “помаранчевых” симпатиков и “еврофилов”, которые даже после назначения Януковича выводили себя из депрессивного состояния, представляя смешные картинки беспомощного поведения нового-старого премьера в гостях у демократической Европы. Они радовали себя мыслью, что “проводником” внешнеполитического курса до сих пор остается демократический (хотя и немного деморализованный) Президент. И как бы без его цивилизованных манер “неотесанные” донецкие никак не избегут мировой изоляции.

Более того, в канун первого визита Януковича в Брюссель западные аналитики, в частности польские, прогнозировали, что визит Януковича туда не принесет ничего конкретного. Но “проффесор” не растерялся и выдал таки заявление о “торможении” пронатовского курса. “Измена! Нарушение Универсала!” - захлебнулись “помаранчевые”. Министр обороны Гриценко даже пытался намекнуть на определенный “кретинизм” премьера, какой сам не понимает, что говорит, и просто ошибся. Но американская сторона в лице официального представителя Госдепа США заявила, что не “драматизирует” последующее развитие отношений Украина-НАТО в связи с заявлением Януковича в Брюсселе, а эксперт и лоббист членства Украины в НАТО Брюс Джексон подтвердил, что заявление премьера полностью коррелирует с планами альянса.

На фоне вышеизложенного заявление Президента Ющенко о том, что “он обеспокоен попытками ревизии внешнеполитического курса Украины”, выглядит как сцена из театра абсурда. Впрочем Президент все же вызывал Януковича к себе на ковер и пытался “вправить ему мозги”. Подробности встречи точно неизвестны, но в понедельник появилась официальная информация о повторном визите Януковича в Брюссель.

“Хе-хе”, - сказали “помаранчевые” симпатики. “По-видимому, Президент сильно “вздрючил” премьера и приказал поехать в Брюссель откорректировать заявление”.

Но в тот же день озлобленный Янукович прорепетировал в окружении своего электората заявление о том, что “необходимо в ближайшее время принять законы относительно разграничения полномочий правительства и Президента Украины”, потому что эти встречи Президента и премьера мешают четкой работе правительства. Кроме того, здесь же официально было объявлено о визите Януковича в Москву сразу после Брюсселя.

Следовательно, по моему мнению, все это не выглядит так, что в Брюсселе состоится какое-то “покаяние” Януковича. Скорее всего, это может быть повторением того же для тех, кто еще не понял, кто в доме хозяин, или заявление, подобное заявлению о НАТО, но уже в отношении ЕС и ВТО. Будто народ наш еще и в Европу не готов вливаться, потому что у вас здесь и кризис назревает, и производители наши еще не готовы в ВТО – им это навредит, и вообще мы везде будем вступать только вместе с Россией – нашим главным стратегическим партнером. А после этого вполне логически быстренько поехать к Путину и взять пряник-вознаграждение за удачно выполненное задание. Пряником будут, например, позитивные решения по газовым переговорам. Приедет Янукович и скажет, что газ будет теперь – по 50 баксов за 1000 куб. м. и все зааплодируют, потому что победителей не судят.

Лариса Логвиненко