Gulliver победитель фестиваля "Выбор года 2016"

10 декабре состоялась XVI церемония награждения лидеров рынка международного фестиваля конкурса «Выбор года». Традиционно, товары и услуги были номинированы в основных блоках «Всеукраинском» и «Столичном».

Gulliver впервые победил в блоке «Столичный» в номинации «Многофункциональный комплекс», получив оценку в 53 балла из 100. МФК был назван лидером рынка членами высокого жюри (44%), оргкомитета (60%), а также стал одним из лучших в своей категории по мнению экспертов (65%) и потребителей (37%). По результат исследования в номинации «Бизнес центр класса А» Gulliver получил комплексную оценку в 28 баллов.

По словам Лилии РЕЗВОЙ, Управляющей МФК Gulliver, победа в данной номинации – это не только подтверждение лидерства компании на рынке, но и свидетельство лояльности и доверия потребителей. «Мы рады, что эксперты и потребители высоко оценили работу нашей компании, а также продуманную концепцию объекта. Это и транспортная доступность, внутренняя и внешняя инфраструктура, техническая оснащенность здания, работа управляющей компании, а также другие немаловажные факторы. "Выбор года" – это выбор потребителей и экспертов, и поэтому это самая высшая оценка работы компании, оценка правильно избранной стратегии».

Высокое признание подтверждено результатами всеукраинского маркетингового исследования компанией TNS Ukraine, включающее комплексную оценку позиций товара (услуги) на рынке (предпочтения потребителей, экспертная оценка качества товаров и услуг, экспертная оценка рекламно-имиджевой компании). Аудит и подтверждение результатов конкурса обеспечивает международная аудиторская компания Deloitte.

Справка:

Многофункциональный комплекс (МФК) Gulliver – единственный объект на рынке торгово-офисной недвижимости Киева, имеющий настолько удачное местоположение. Он расположен одновременно в историческом и деловом центре столицы, на пересечении основных транспортных артерий, в непосредственной близости от ключевых станций метро и остановок общественного транспорта. Комплекс состоит из бизнес-центр класса «А» в виде двух башен, и 10-этажного торгово-развлекательного центра. МФК Gulliver является одним из самых высоких зданий в столице. Высота 33-этажной башни «А» бизнес-центра составляет 141 метр. Общая площадь комплекса — 157 400 кв.м.

Бизнес-центр Gulliver полностью соответствует всем международным критериям, предназначенным для офисных центров класса «А», это и: качественная транспортная развязка, хорошее и удобное месторасположение, развитая инфраструктура, удобный и безопасный паркинг, высокий уровень энергоэффективности и качественный сервис. Инновационные технические решения и слаженная работа всех систем жизнеобеспечения комплекса обеспечиваются интеллектуальной автоматизированной системой контроля и управления зданием. В бизнес-центре самые современные системы отопления, вентиляции, кондиционирования и пожарной безопасности.