Служба занятости открыла крупнейшую в Украине ярмарку вакансий прямо в столичном вокзале

Об этом заявил исполняющий обязанности Главы Государственной службы занятости Украины Валерий Ярошенко во время торжественного открытия ярмарки вакансий, сообщает пресс-служба ГСЗ.

«Столичный вокзал ― это одно из самых посещаемых мест в крупнейшем городе Украины. Поэтому именно здесь, совместно с Укрзализныцей мы проводим крупнейшую ярмарку вакансий. Сегодня на одну официальную вакансию претендует 6 безработных, однако крупные предприятия постоянно испытывают недостаток в квалифицированных кадрах. На сегодняшний день по Украине остаются закрытыми около 50тыс. рабочих мест и наша миссия помочь их как можно скорее укомплектовать. В течение года мы серьезно и систематически внедряем реформу и вот сейчас вы сами можете убедиться в этом. Не люди идут в службу занятости за работой, а служба занятости идет к людям. Это уже третье подобное мероприятие за последнее время. Аналогичные ярмарки вакансий уже проходили в столичном метро и его результаты были очень серьезными ― работу получили около 2000 человек», - подчеркнул В. Ярошенко.

Ярмарка вакансий будет проходить с 12 по 16 декабря с 9:00 до 17:00. Во время мероприятия более 180 крупнейших работодателей будут представлять свои вакансии. Среди них: «Укрзализныця», «Ощадбанк», «Приватбанк», «МЕТРО Кэш энд Керри Украина», «Фокстрот», «Новус», «WOG», «Новая почта», «Укроборонпром» и многие другие.

«В то время, когда в стране очень мало позитивной информации, такие мероприятия крайне важны. Они показывают, что органы власти идут навстречу людям и становятся еще более доступными. Кстати, недавно мы представляли украинские инициативы рынке труда в Европарламенте и хочу сказать, что наши коллеги из ЕС были приятно удивлены наработками и даже начнут перенимать наш опыт», ― отметила народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталья Веселова.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие заместитель Главы Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Сергей Кравченко, начальник кадровой политики Юго-Западной Укзализныци Наталья Груц, Директор Киевского молодежного центра Анна Куценко.

Количество работодателей, которые в течение января-октября 2016 года сотрудничали с центрами занятости, составила 152 тыс. (что на 5 тыс. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года). Количество вакансий составляло 807,3 тыс., из которых было зарегистрировано с начала года 781,3 тыс. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество зарегистрированных вакансий увеличилось на 37 тыс. При этом уровень укомплектования вакансий в целом по стране вырос с 80% до 82%. В январе-октябре 2016 года услуги государственной службы занятости по поиску работы получали более 1 млн зарегистрированных безработных.

При содействии службы занятости работу получили 655,3 тыс. Человек, что на 24 тыс. Человек больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом 258 тыс. Человек (или почти 40%) трудоустроились в поисковый период до приобретения статуса безработного, что на четверть больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Для дополнительной материальной поддержки в период поиска основного места работы к участию в общественных и других работах временного характера привлечено 212,3 тыс. человек, что на 6 тыс. больше, чем в январе-октябре 2015 года.

С целью обеспечения соответствия профессионально-квалификационного уровня требованиям работодателей, по направлению службы занятости профессиональное обучение проходили 152,3 тыс. безработных, в т.ч. 34,5 тыс. человек учились в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости.

Профориентационные услуги получили 2,5 млн граждан.