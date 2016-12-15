DN8 – 2 000 м2 идеального шопинга
15 декабря в 18:00 по адресу ул. Дорогожицкая, 8 состоится пресс-тур по поводу открытия шопинг-спейса ультрасовременного формата.
DN8 – единственный на сегодня в Украине шопинг-спейс с таким уникальным портфелем брендов: легендарный немецкий van Laack, итальянский KOCCA, французские AXARA и OAKWOOD, американский True Religion, австралийский Seafolly, португальский Paradigma и еще более 80 брендов из разных уголков мира под одной крышей!
Рады пригласить к участию всех журналистов и PR-менеджеров, чья душа небезралична к миру шопинга и стиля!
По окончании пресс-тура всех гостей ожидает множество сюрпризов, в том числе – модный показ новинок этого сезона!
Для участия обязательна аккредитация по email или телефону:
subbotina@d-n-8.com, 050 315 08 22 – Марина Субботина
Инфосправка:
Шопинг-спейс DN8 – это реинкарнация легендарного Торгового Дома «Мишель». Все те ценности, которым следовал Торговый Дом весь свой огромный путь, мы воплотили в новой идее, обрамив её в строгие линии пульсирующего мегаполиса.
Это воплощение качественно нового уровня шопинга в Украине.
Сегодня DN8 – это:
- 13 лет опыта в сфере фешн-ритейла на рынке Украины. Мы стояли у истоков формирования хорошего вкуса и стиля еще в начале «нулевых» уже современной Украины.
- более 10 лет опыта профессионального оперирования торговым пространством: мы управляем модой, стилем и свежими идеями для вашего идеального шопинга.
- DN8 – это 2 000 квадратных метров ультрасовременного шопинг-пространства: грамотное зонирование, правильное освещение, безупречный сервис и более 80 брендов с мировым именем, среди которых:
· легендарный немецкий van Laack;
· обожаемый голливудскими звездами True Religion;
· тотал-луки от женственных Kocca (Италия) и Axara (Франция);
· а также молодежные Candice Cooper, Drykorn и много других известных брендов, которые не оставят равнодушными никого!
- DN8 – это ваш тотал-лук на любой день, время года, в любой части света: повседневный кэжуал от DRYKORN, французская легкость от КОССА, немецкая строгость от VAN LAACK, австралийская беспечность в купальниках от SEAFOLLY и круизное вдохновение от итальянского MARINA YACHTING – и это только вишенка на огромном торте.
- шопинг-спейс DN8 – уникальное место для тех, кто привык ценить время и деньги. Вместо бездумных многочасовых скитаний по перенасыщенным ТРЦ вы попадаете в идеальное шопинг-пространство: никакой отвлекающей рекламы и раздражающих факторов – настоящий шопинг в чистом виде (only true shopping).
- обслуживанию нашими консультантами позавидовала б сама британская королева: каждый клиент – на вес золота. Наши квалифицированные специалисты в считанные минуты прочувствуют вашу натуру и ваше настроение и подберут для вас «именно тот самый» наряд.
DN8 – это безупречное шопинг-пространство в исторической части Киева (ул. Дорогожицкая № 8)!
DN8 – это чувство стиля, заложенное в твоей ДНК (DNA) на генетическом уровне.
DN8 – это твой идеальный шопинг!