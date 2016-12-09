Невиновный участник ДТП сможет получить выплату напрямую от своей страховой с автогражданкой "Все Свои" от АХА Страхование

Новая услуга гарантирует возмещение ущерба по механизму прямого урегулирования в 100% случаев.

Выезжая на проезжую часть, любой водитель может непредвиденно стать участником ДТП.

Если владелец пострадавшего авто невиновен, то он вынужден ожидать компенсации от страховой водителя, спровоцировавшего аварию. Так работает механизм урегулирования по обязательному полису страхования ОСГО.

Часто ожидание выплаты может затянуться до нескольких месяцев.

Однако уже с декабря 2016 года в противовес привычной системе на страховом рынке Украины стартовал пилотный проект услуги прямого урегулирования.

Суть нового механизма заключается в том, что выплата по автогражданке невиновному участнику ДТП производится непосредственно его страховой компанией. Это позволяет ускорить выплату страхового возмещения до одной-двух недель.

Соответствующее соглашение о прямом урегулировании уже подписали 17 компаний-лидеров страхового рынка Украины.

Однако совокупная рыночная доля этих компаний на рынке страны составляет около 50%, что означает 50% вероятности срабатывания механизма прямого урегулирования.

Учитывая такую проблему, компания «АХА Страхование» в свою очередь, предложила новый сервис - Автогражданку «Все Свои».

С договором «Все Свои» клиент, который попал в ДТП и не виноват в аварии будет получать выплату компенсации напрямую от «АХА Страхование» в 100% страховых событий.

Это будет происходить независимо от того, входит ли страховая виновника ДТП в число подписантов договора о прямом урегулировании или нет. Также при выплате не будет вычитаться сумма эксплуатационного износа, что принято в традиционной автогражданке.

Кроме того, если клиент сам стал виновником дорожно-транспортного происшествия, АХА возместит нанесенный им ущерб другому участнику аварии в лимите до 200 тысяч гривен.