Х съезд Аграрной партии

4 декабря в 11-00 в Национальном Дворце Искусств «Украина» состоится Х (очередной) съезд Аграрной партии.

Лидер партии Виталий Скоцик выступит и даст оценку ситуации в Украине, определит цели и задачи партии в ближайшей и долгосрочной перспективе. Во время съезда планируется принять ряд внутрипартийных решений, касающихся дальнейшего развития политической силы. Мероприятие посвящено 20-й годовщине создания партии (ул. Большая Васильковская, 103). Начало регистрации с 9:00. Нужна аккредитация. Телефон: 050 419 56 23 до 18-00 2 декабря.​

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