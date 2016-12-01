ПриватБанк подписал договор с JPMorgan Chase Bank, расширяющий возможности клиентов по международным торговым сделкам

Как сообщили в банке, ПриватБанк и JP Morgan Chase Bank сотрудничают в сфере обеспечения международных валютных расчетов клиентов свыше 15 лет, и новое соглашение позволит активизировать такое сотрудничество.

«В последние годы сотрудничество с международными банками по торговым операциям наших клиентов было затруднено из-за неоднозначного украинского законодательства и ситуации в Украине, – отмечает руководитель Казначейства ПриватБанка Людмила Шмальченко. – В результате тщательной проработки со стороны юридических служб наших банков, был подготовлен текст договора, который удовлетворяет все стороны и позволяет возобновить работу по международным торговым сделкам».

По итогам работы в 2015 году JP Morgan Chase Bank признал ПриватБанк одним из лучших банков-корреспондентов по уровню качества проводимых платежей на международном рынке и в очередной раз удостоил украинский банк награды Elite Quality Recognition Award, присуждаемой лучшим банкам по всему миру. Как говорится в официальном сообщении JP Morgan Bank, ПриватБанк уже десять лет подряд признается одним из лучших по качеству осуществляемых платежей и в очередной раз подтвердил репутацию банка, который оперативно реагирует на изменения в требованиях оформления международных платежных операций.