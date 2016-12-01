ПриватБанк провел очередное погашение обязательных платежей по кредитным договорам с НБУ
11:57, 01 декабря 2016Разное
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30 ноября 2016 года ПриватБанк провел очередное погашение обязательных платежей по кредитным договорам с Национальным банком Украины.
Фото УНИАН
Как сообщила пресс-служба банка, ПриватБанк проводит погашение кредитов НБУ с опережением утвержденного графика. На 1 декабря 2016 года банком погашено 14,8 млрд грн основной суммы задолженности, из них в этом году – 7,4 млрд грн.
Всего с 2014 года ПриватБанк заплатил за использование средств Нацбанка 13,06 млрд грн процентов, из них в 2016 году – 5,16 млрд грн процентов.
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