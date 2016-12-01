Круглый стол "Скифское золото" и сохранение украинского культурного наследия

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

Каковы шансы, что Амстердамский суд 14 декабря огласит решение по «скифскому золоту» в пользу Украины?

Ход судебного процесса: как Украина отстаивает право на «скифское золото»?

Какие проблемы государственной политики в сфере культуры были обнаружены в деле возвращения «скифского золота»? Какие пути решения этих проблем?

Сохранение украинского культурного наследия на оккупированных территориях: основные проблемы.

Какую ответственность страна-оккупант Россия несет перед международным сообществом за сохранение культурного наследия в Крыму и на Донбассе?

Какие проблемы поможет решить создание реестра культурных ценностей Украины?

Участники круглого стола:

Светлана Фоменко, первый заместитель министра культуры Украины;

Николай Яковина, председатель правления Института демократии имени Пилипа Орлика;

Владислав Пиоро, председатель правления ОО «Украинский центр развития музейного дела»;

Екатерина Бусол, юрист правозащитной группы Global Rights Compliance.

Модератор круглого стола: Дарья Бадьер, редактор отдела «Культура» LB.ua

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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.

Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).