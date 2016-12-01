Круглый стол "Скифское золото" и сохранение украинского культурного наследия
1 декабря (четверг) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Скифское золото" и сохранение украинского культурного наследия.
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
Каковы шансы, что Амстердамский суд 14 декабря огласит решение по «скифскому золоту» в пользу Украины?
Ход судебного процесса: как Украина отстаивает право на «скифское золото»?
Какие проблемы государственной политики в сфере культуры были обнаружены в деле возвращения «скифского золота»? Какие пути решения этих проблем?
Сохранение украинского культурного наследия на оккупированных территориях: основные проблемы.
Какую ответственность страна-оккупант Россия несет перед международным сообществом за сохранение культурного наследия в Крыму и на Донбассе?
Какие проблемы поможет решить создание реестра культурных ценностей Украины?
Участники круглого стола:
Светлана Фоменко, первый заместитель министра культуры Украины;
Николай Яковина, председатель правления Института демократии имени Пилипа Орлика;
Владислав Пиоро, председатель правления ОО «Украинский центр развития музейного дела»;
Екатерина Бусол, юрист правозащитной группы Global Rights Compliance.
Модератор круглого стола: Дарья Бадьер, редактор отдела «Культура» LB.ua
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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.
Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).