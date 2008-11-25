Черновецкий просчитался: на самом деле метро в Киеве теперь стоит копейки!

Недавно наш дорогой мэр заявил что, по его мнению, тарифы на проезд в киевском транспорте не поднимались вовсе. Народ, вынужденный теперь вместо прежних 50 копеек раз за разом выуживать из карманов двугривенные купюры, понятное дело, возмутился. Правда, без сколь-нибудь ощутимого результата…

Справедливости ради заметим, что господин Черновецкий, видимо, имел в виду рекламируемые мэрией до мозолей на языке годовые проездные – единственные в столице проездные документы, в которых заложена стоимость поездки в 50 копеек. Разумеется, при условии, что обладатель «волшебной карточки» старательно будет пользоваться общественным транспортом, не отвлекаясь на разные «дурости» вроде выходных, праздников, каникул, отпусков и прочее, не связанное с отказом от потребления транспортных услуг времяпрепровождение. А также, разумеется, при условии, что любитель ездить «на дармовщинку» окажется достаточно финансово состоятельным, чтобы выложить из своего кармана единоразово 365 гривен... ну, или больше, если вы хотите ездить не только на метро.

Впрочем, идею киевского мэра можно творчески развить: ввести проездные на пять лет, десять, двадцать… а еще лучше – пожизненные!!! В последних, по моим прикидкам, стоимость одной поездки в метро составит 5–6 копеек в зависимости от того, что брать за основу расчета – заложенную в проездной стоимость одной поездки, или стоимость самого проездного.

Вот смотрите:

В качестве отправной точки берем проездные на квартал и на год (все-таки это самые большие из возможных сегодня периодов, и надо думать, соотношение количество-стоимость поездок там максимально приближено к оптимальному для «выживания» подземки).

С увеличением срока действия проездного в 4 раза получаем снижение стоимости поездки почти в 2 раза.

Время действия проездного документа Количество поездок (не менее) Стоимость проездного документа (грн.) Стоимость одной поездки (грн.) 1 жетон 1 2 2 1 месяц 60 80 1,33 3 месяца 180 199 1,1 1 год 730 365 0,5 4 года 2920 730 0,25 16 лет 11680 1518,4 0,13 64 года 46720 2803,2 0,06

Вариант второй: с увеличением срока действия проездного в 4 раза получаем рост стоимости проездного документа в 1,83 раза.

Время действия проездного документа Количество поездок (не менее) Стоимость проездного документа (грн.) Стоимость одной поездки (грн.) 1 жетон 1 2 2 1 месяц 60 80 1,33 3 месяца 180 199 1,1 1 год 730 365 0,5 4 года 2920 668 0,23 16 лет 11680 1223 0,1 64 года 46720 2238 0,05

Исходя из того, что средняя продолжительность жизни сейчас в Украине составляет 61 год для мужчин и 73 – для женщин, проездной на 64 года вполне можно считать «пожизненным» (сделаем дамам небольшой презент). И в этом случае мы выходим (Ура!) на стоимость одной поездки времен советского метро – 5 копеек!

Кстати, господин Черновецкий, лично мне стоимость пожизненного проездного в 2238 гривен нравится больше, чем 2803. И в том, и в другом случае, конечно, придется пару месяцев посидеть на хлебушке с вареньем из прабабушкиных запасов, но экономия сердце греет.

Зато нашему стремящемуся во всем быть оригинальным градоначальнику будет чем гордиться. До сих пор ни одному из политиков так и не удалось вернуть «советскую» цену. Ни на один товар!

Впрочем, киевлянам, крайне заинтересованным в том, чтобы заплатить за проезд как можно меньше, совершенно необязательно дожидаться введения «пожизненных» проездных. Стоимость одного прохода через турникет можно успешно свести почти к нулю своими силами уже сегодня! Достаточно просто с любым из «срочных проездных» (то есть тех, в которых не учитывается количество поездок в день) быстро-быстро бегать через турникет туда-сюда – стоимость одного «захода» в метро в таком режиме будет неудержимо таять с каждым разом. Правда к вечеру появится горячее желание «отстегнуть» гудящие ноги и забросить их куда подальше… Но моральное удовлетворение…

Вера Сорока, Киев