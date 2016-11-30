Бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей" в Ужгороде

Приглашаем вас на ароматный кофе и первый украинский бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей», который состоится 30 ноября в 10:00 в галерее “Илько” (г.Ужгород, вул. Кошицька,28).

В ходе открытого диалога с местной властью, представителями УСППі и банкирами вы имеете возможность узнать о механизмах стимулирования развития предпринимательства в регионе, среди которых возможность компенсации из местных бюджетов части процентов по банковским кредитам, если они направлены на создание новых рабочих мест.

Главная цель проекта – способствовать созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране за счет развития и поддержки малого бизнеса.

В форуме примут участие:

Гузинець Юрий Иванович - управляющий делами исполнительного комитета Закарпатского областного совета.

Фущич Юрий Иванович- директор Закарпатского областного центра занятости.

Андреев Богдан Евстафьевич - председатель Ужгородского городского совета

Кондрат Алексей Алексеевич - руководитель регионального отделения УСПП в Закарпатской области

Программа форума

По вопросам аккредитации и за дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Капитан Ольга Мирославовна тел. +38-066-973-09-63, e-mail: kapitanolja@gmail.com, https://www.facebook.com/oljzuk

Справка:

Первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Его организаторы - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Форум объединит более 200 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. На них ждут выступления представителей власти, государственных и частных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей, среди которых владельцу сети продуктовых

магазинов “Зина” Николая Жолтани, владелец 2-х лучших информационных порталов области “Мукачево.нет” и “Варош” Дмитрий Тужанський, владельцу мебельного салона «МВ-Design»

Владимир Комарницкий и директор сети магазинов “Світ оптики” Сергей Павленко. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное.

Подробнее о форуме и регистрация - по ссылке https://kub.pb.ua/forums/.