Сомалийские исламисты намерены напасть на пиратов, похитивших на прошлой неделе саудовский супертанкер "Сириус Стар" с 25 членами экипажа на борту, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на заявление местного старейшины.

"Исламисты заявили, что они нападут на пиратов за угон мусульманского судна", - заявил по телефону старейшина, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, в пятницу вооруженные исламисты направились в портовый сомалийский город Харардере, куда пираты привели судно.

Однако по данным агентства Франс Пресс, все обстоит наоборот. Пираты пользуются негласной поддержкой основной исламистской группировки Сомали "Аш-Шабаб", с которой делятся прибылью.

Представитель исламистов сообщил агентству, что в Харардере прибыли две армейские машины с вооруженными сторонниками "Аш-Шабаб".

А по словам представителя местных властей, "в город прибыло очень много военных, и они хотят добиться от пиратов денег после получения выкупа". "Они считают, что если корабль большой, то его владелец заплатит много денег", - сказал он.