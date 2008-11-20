В Крыму трое малышей пострадали на пожаре

Трое малышей – две девочки и мальчик – получили отравление угарным газом во время пожара в частном доме в Черноморском районе Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, пожар произошел накануне.

Мальчик (2004 года рождения) и девочка (2007 года рождения) с диагнозом «отравление угарным газом» доставлены в хирургическое отделение больницы. Еще одна девочка, 2007 года рождения, доставлена в реанимационное отделение – у ребенка, помимо отравления угарным газом, ожоги лица и кистей рук.

Кроме того, на пожаре пострадал 26-летний мужчина. С ожогами лица, верхних и нижних конечностей и отравлением угарным газом его доставили в хирургическое отделение больницы.

Огнем были уничтожены три комнаты частного дома. Причина пожара и убыток устанавливается, отметили в МЧС.