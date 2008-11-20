Топ-10 самых популярных детей звезд (фото)
04:10, 20 ноября 2008
Разное
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"Детский" рейтинг Forbes
Двухлетняя дочка актеров Тома Круза и Кэти Холмс - Сури Круз (Suri Cruise) возглавила список самых популярных детей Голливуда младше 5 лет, составленный журналом Forbes, сообщает Associated Press.
|Сури Круз
Второе место в рейтинге заняла дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли - Шило Нувель. В первую десятку также вошли еще двое из их шести детей – Захра (третья) и Пакс (четвертый).
|(слева направо) Пакс, Меддокс, Захра и Шило Нувель
Пятое место осталось за дочерью известного гольфиста Тайгера Вудса - Сэм Алексис.
|Сэм Алексис Вудс
|Матильда Роуз Леджер
В первой десятке рейтинга также сын Дэвида и Виктории Бэкхем - Круз, дочь Хита Леджера и Мишель Уильямс - Матильда Роуз, сын Гая Ритчи и Мадонны - Дэвид Банда, сын Кевина Федерлайна и Бритни Спирс - Шон Престон и дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс - Сэм.
|Круз Бекхэм
|Джейден Джеймс і Шон Престон Федерлейн
|Дэвид Банда
|Сэм (на руках у отца) и Лола Шин
Впервые "детский" рейтинг Forbes появился в 2007 году. Он составляется изданием на основе частотности упоминаний детей голливудских звезд в прессе, веб-сайтах и блогах, а также популярности их родителей.
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