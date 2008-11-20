Топ-10 самых популярных детей звезд (фото)

Двухлетняя дочка актеров Тома Круза и Кэти Холмс - Сури Круз (Suri Cruise) возглавила список самых популярных детей Голливуда младше 5 лет, составленный журналом Forbes, сообщает Associated Press.

Второе место в рейтинге заняла дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли - Шило Нувель. В первую десятку также вошли еще двое из их шести детей – Захра (третья) и Пакс (четвертый).

Пятое место осталось за дочерью известного гольфиста Тайгера Вудса - Сэм Алексис.

В первой десятке рейтинга также сын Дэвида и Виктории Бэкхем - Круз, дочь Хита Леджера и Мишель Уильямс - Матильда Роуз, сын Гая Ритчи и Мадонны - Дэвид Банда, сын Кевина Федерлайна и Бритни Спирс - Шон Престон и дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс - Сэм.

Впервые "детский" рейтинг Forbes появился в 2007 году. Он составляется изданием на основе частотности упоминаний детей голливудских звезд в прессе, веб-сайтах и блогах, а также популярности их родителей.