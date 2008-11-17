Наступил «черный день» водителя

С сегодняшнего дня за нарушение правил дорожного движения будут взимать штрафы в десять раз выше. Минимальные расценки - 51 гривна, максимальные - 3400.

Пешеходы тоже в стороне не останутся. Им так же придется отвечать за неуклюжее поведение на дороге. Правда штрафы меньше.

Новые штрафы действуют c ночи. Однако на утром тна улицах столицы, например, по дороге из Лесного и Харьковского массивов активности автоинспекторов не замечено, сообщает ICTV.