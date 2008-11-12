Барак Обама призвал Буша срочно помочь автостроителям

Барак Обама, избранный президент США, призвал Джоржда Буша помочь "Большой тройке" американских автопроизводителей в самое ближайшее время - еще до того, как Обама официально вступит в новую должность. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелози и сенатор Гарри Рейд призывают выделить на эти цели средства из 700-миллиардного бюджета, который предназначается для помощи финансовому сектору США.

Барак Обама выделил автомобильную промышленность еще на своей первой пресс-конференции в пятницу: "Прежде всего, нам нужен план по спасению среднего класса. Необходимо помочь тем, кто лишился зарплат и сбережений. Во-вторых, в перестройке нуждается наша автопромышленность - нам нужно сократить потребление топлива...”

Напомним, что корпорации Ford, GM и Chrysler терпят большие убытки - за последний квартал этого года GM потерял 4,2 миллиарда долларов, а Ford 2,98 миллиарда. В понедельник, после заключения аналитиков Deutsche Bank о возможности банкротства корпорации GM, ее акции рухнули на 23 процента и достигли уровня 1949 года, сообщает Wall Street Journal. "Даже если GM избежит банкротства, будущее компании окажется, скорее всего, похожим на банкротство", - говорится в отчете.

Автолента.ру