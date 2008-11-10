Посол Украины в России почтил память расстрелянных в урочище Сандармох

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Константин ГРИЩЕНКО в рамках рабочей поездки в Республику Карелия принял участие в мероприятиях по чествованию памяти украинцев, расстрелянных в 1930-х годах в урочище Сандармох, что в Медвежьегорском районе.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в РФ, Сандармох - последний земной адрес многих украинских “соловчан”. Среди них – известные деятели украинской культуры, науки, политики, дипломаты, национальное “расстрелянное возрождение”: Лесь Курбас, Николай Зеров, Николай Кулиш, Валерьян Пидмогильный, Антин Крушельницкий, Владимир Чехивский, Михаил Полоз и другие.

На сосновой поляне возле каменного креста “Убиенным сыновьям Украины”, где собрались члены украинской общины Карелии и представители местных органов власти, состоялась поминальная панихида по жертвам сталинского режима, бывшим узникам Соловков и “каналармейцам”.

После панихиды председатель Общества украинской культуры “Калина” Лариса СКРИПНИКОВА проинформировала о работе исследователей и поисковиков, которые нашли место массовых казней репрессированных. Главное на сегодняшний день, подчеркнула она, чтобы «мы и наши дети помнили о тех страшных временах, и не допустили подобного в будущем».

В свою очередь, К.ГРИЩЕНКО отметил, что “невозможно строить что-то новое и красивое без осознания тех трагических страниц, которые прожили наши родители и деды”. Глава дипломатического представительства выразил благодарность за то, что делается в Карелии для сохранения памяти о тех трагических временах.

По плану пребывания в Петрозаводске, К.ГРИЩЕНКО встретится с главой Республики Карелия Сергеем КАТАНАДОВЫМ и мэром города Виктором МАСЛЯКОВЫМ. Также посол Украины в РФ посетит “Онежский судостроительный завод” и примет участие в торжествах по случаю 15-летия Общества украинской культуры “Калина”.

Справка. В июле 1997 года в лесном массиве Сандармох близ города Медвежьегорск (Карелия) были обнаружены тайные захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1938 годов. Всего 236 расстрельных ям на площади в 10 гектаров. Согласно архивным данным, с 11 августа 1937 года по 24 декабря 1938 года на этом месте было расстреляно и захоронено свыше 9500 человек, в том числе пофамильно известны и 1111 заключенных Соловецкого лагеря особого назначения, казненные здесь в период с 27 октября по 4 ноября 1937 года.