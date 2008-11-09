Cherry врезался в Volkswagen: 4 погибших

10:56, 09 ноября 2008
Разное
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Еще 3 человека - в больнице

Вчера в 12.55 в Любашевском районе Одесской области водитель легкового автомобиля „Чери-Тигго” допустил столкновение с микроавтобусом „Фольксваген LT-35”, который двигался впереди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 пассажира микроавтобуса, еще 3 человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в центральную райбольницу.

Правоохранительные органы проводят расследование. На месте ДТП работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

 

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