В Черкассах прошла вторая Международная конференция по вопросам наружной рекламы

Об этом сообщает официальный портал Черкасского городского совета.

Уже второй год подряд она собирает десятки ведущих отечественных и международных экспертов в этой отрасли, представителей бизнеса и власти. В результате групповой работы, наработаны совместные предложения, которые в дальнейшем планируют направить в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины. Их, по мнению организаторов, стоит учитывать во время подготовки изменений к Закону Украины «О рекламе», Типовым правилам размещения внешней рекламы и местным Порядкам.

Инициировали проведение такой конференции в черкасской мэрии. По словам начальника отдела рекламы и дизайна городской среды Андрея Полищука, Черкассы на уровне государства взяли на себя миссию создать эффективную площадку для диалога власти, бизнеса и общественности для поиска и внесения положительных изменений в развитие рекламной отрасли в целом.

– Наверное нашу мэрию можно считать трендсеттером среди муниципалитетов в сфере наружной рекламы. Черкассы одни из первых разработали Схему размещения наружной рекламы с учетом показателей медиаэффективности рекламы, совместно с операторами рекламного рынка мы разработали Сборник типовых специальных конструкций, – подчеркнул Андрей Полищук. – Впрочем, нам еще есть над чем работать и конечно же мы, со своей стороны, должны обеспечить операторам стабильность, четкие правила игры и в целом последовательность действий.

Соорганизаторами конференции, как и в прошлом году, выступила Ассоциация операторов наружной рекламы Украины. Председатель Ассоциации Оксана Полищук поблагодарила мэрии города за такую инициативу и подчеркнула, что операторы готовы к диалогу, они слышат города, их базовые требования, хотят понимать и видеть их развитие и стратегию.

По ее словам, только в понятной долгосрочной стратегической перспективе бизнес может вкладывать деньги в дорогие современные носители. Реформирование наружной рекламы должно происходить не обособленно – это составная часть городского пространства.

– Мы часто приводим в пример Европу. Одна и та же компания размещает различные рекламные конструкции в Украине и в других государствах. Дело в том, что условия, созданные для развития рынка там, и условия здесь – совсем отличаются. Хотелось бы чтобы именно условия работы мы приближали к европейским, – подчеркнула она.

Лариса Булатова, председатель Индустриального комитета наружной рекламы Украины, презентовала результаты системной работы по описанию и внедрению отраслевых стандартов комитета, а также продемонстрировала глоссарий, который определяет основные термины и описание ключевых процессов в наружной рекламе.

– Мы системно работаем над тем, чтобы ООН было понятным, прозрачным и удобным медиа в планировании и покупке, а «картина мира» у всех участников процесса была одинаковой», – отметила Лариса Булатова и акцентировала, что любые изменения правил и порядков в государстве или в каждом отдельном городе не должны быть резкими и не прогнозируемыми. – Такой подход разрушает рынок и, соответственно, ограничивает ресурсы, которые бизнес готов вкладывать в города. Реформы должны быть системными и экономически обоснованными.

Собственным опытом составления внешней рекламы во время конференции поделился и мэр Николаева Александр Сенкевич. Признается, в своей нынешней работе руководствуется двумя принципами – закон и порядок. Это же касается и рекламного бизнеса. По его словам, количество бордов в городе постепенно удается уменьшить. Более того – он убежден, что это пойдет на пользу и самим операторам наружной рекламы. Мол, больше носителей не всегда равноценно повышению прибыли.

По его словам, когда стал руководителем города взялся проводить многочисленные встречи с представителями местного бизнеса для поиска эффективного решения. Зато ни одна из них не принесла ожидаемых результатов пока к совместной работе не присоединилась Ассоциация.

Александр Сенкевич поблагодарил за содействие и активное участие в реформировании рекламной отрасли Николаева Оксане Полищук, председателю Ассоциации операторов наружной рекламы Украины. По словам главы города, они и в дальнейшем продолжат сотрудничество в данном направлении.

– На самом деле, я не собираюсь уничтожать рекламный бизнес, поскольку без него не смогут развиваться и другие направления, но нам следует разработать четкие правила и придерживаться их, - подчеркнул мэр города.

Опытом интеграции наружной рекламы в городское пространство поделился известный австрийский архитектор Франц Сам.

Франц подчеркнул важность корректного выбора мест размещения рекламных конструкций.

– Город без информации – джунгли. Реклама – это информация, которая может как улучшить городское пространство, так и навредить ему. Следует взвешенно относиться к количеству и качеству рекламных средств, - отметил Франц Сам.

Эксперт также привел ряд примеров, когда не только рекламный сюжет, но и место размещения рекламоносителя несет определенную информацию, чем улучшает восприятие сообщения.

Начальник отдела наружной рекламы в департаменте экономической политики Львовского городского совета Елена Хестанова рассказала, что путем переговоров с операторами наружной рекламы им удалось сохранить историческую часть города. Сейчас они разработали карту рекламно-градостроительного зонирования Львова, которое предусматривает четыре зоны. Это центральная (зона ЮНЕСКО), исторического ареала, транспортных узлов и магистралей и последняя – зона современной застройки. Зонирование накладывает определенные ограничения на размещение тех или иных рекламных конструкций.

– При разработке такого классификатора учитывались архитектурные, функционально-планировочные и культурные факторы городской среды, – отметила она. – Все мы понимаем, что стиль, материал и размер рекламных носителей могут искажать впечатление от общей застройки города и закрывать собой архитектурные объекты. Особенно негативным примером является размещение конструкций на крышах, потому что это за собой тянет еще и повреждения здания и хаотичное размещение вывесок.

– Те проблемы, которые здесь озвучивались, характерные для многих городов, Черкассы – не исключение, – отметил первый заместитель городского головы Черкасс Станислав Овчаренко. – Но во многих вопросах, для примера, снос или «окультуривание рекламы», местное самоуправление, местами, ограничено. Для этого нужны законодательные изменения. Тем более, что все мы понимаем, что реклама вошла в нашу повседневную жизнь.

Во время третьего блока конференции, модератором которого выступила вице-президент Национальной ассоциации медиаторов Украины Владислава Каневская, участники путем работы в группах искали и обсуждали подходы и задачи для эффективного развития наружной рекламы в стране в целом и в каждом городе в частности.

– Такая работа позволяет сторонам услышать друг друга, разобраться в позиции друг друга, избежать конфликтов и прийти к консенсусу, – отметила Владислава.

В последнем групповом блоке конференции приняли участие ведущие архитекторы и дизайнеры, участники совета Национального союза архитекторов Украины, союза дизайнеров Украины, международные эксперты, представители Киево-Могилянской Бизнес Школы, представители бизнес-ассоциаций, операторов рынка и муниципалитетов различных городов Украины.

Результатом совместной работы стали наработки тезисов ключевых изменений в законодательство, которые будут направлены в Верховную Раду Украины и Кабинета министров Украины. А также понимание того, что для реализации реформы необходимо создать открытое и публичное пространство диалога. Пространство, в котором общественность, эксперты, бизнес и муниципалитеты будут обсуждать пути реализации совместных решений.