Круглый стол: "Повышение минимальной заработной платы в два раза: торжество социальной справедливости или популизм?"

31 октября (понедельник) 2016 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Повышение минимальной заработной платы в два раза: торжество социальной справедливости или популизм?».

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Повышение минимальной заработной платы в два раза – экономический или политический шаг правительства?

Поддержит ли парламент такой шаг Кабмина?

На что и на кого повлияет столь резкое изменение размера минимальной заработной платы? Какие конкретные цифры и показатели к ней привязаны?

Как резкое изменение размера минимальной зарплаты скажется на бюджете страны?

Как резкое изменение размера минимальной зарплаты скажется на малом, среднем и крупном бизнесе? Какое отношение к этому шагу у работодателей?

Какое реальное влияние окажет повышение минимальной зарплаты на покупательную способность и уровень жизни украинцев?

Участники круглого стола:

Андрей Рева, министр социальной политики Украины;

Борислав Розенблат, народный депутат Украины, член фракции БПП;

Вадим Ивченко, народный депутат Украины, член фракции ВО "Батькивщина";

Наталья Шаповал, директор исследовательского департамента Киевской школы экономики (KSE)

Евгений Капинус, заместитель министра финансов Украины.

Модератор круглого стола: Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua

Организатор круглого стола: Институт Горшенина

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​