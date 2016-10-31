Круглый стол: "Повышение минимальной заработной платы в два раза: торжество социальной справедливости или популизм?"
31 октября (понедельник) 2016 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Повышение минимальной заработной платы в два раза: торжество социальной справедливости или популизм?».
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Повышение минимальной заработной платы в два раза – экономический или политический шаг правительства?
Поддержит ли парламент такой шаг Кабмина?
На что и на кого повлияет столь резкое изменение размера минимальной заработной платы? Какие конкретные цифры и показатели к ней привязаны?
Как резкое изменение размера минимальной зарплаты скажется на бюджете страны?
Как резкое изменение размера минимальной зарплаты скажется на малом, среднем и крупном бизнесе? Какое отношение к этому шагу у работодателей?
Какое реальное влияние окажет повышение минимальной зарплаты на покупательную способность и уровень жизни украинцев?
Участники круглого стола:
Андрей Рева, министр социальной политики Украины;
Борислав Розенблат, народный депутат Украины, член фракции БПП;
Вадим Ивченко, народный депутат Украины, член фракции ВО "Батькивщина";
Наталья Шаповал, директор исследовательского департамента Киевской школы экономики (KSE)
Евгений Капинус, заместитель министра финансов Украины.
Модератор круглого стола: Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua
Организатор круглого стола: Институт Горшенина
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)