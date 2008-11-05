Пьяный водитель сбил гаишника

В Крыму автомобиль «Daewoo», которым управлял 22-летний пьяный водитель, сбил сотрудника Госавтоинспекции. «Гаишник» получил сотрясение головного мозга и различные многочисленные травмы.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ, инцидент произошел 4 ноября в 2 часа ночи в городе Бахчисарай.

«Автомобиль «Daewoo», которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Бахчисарая, выехал за пределы проезжей части, врезался в бордюрный камень и автомобиль «ВАЗ», который стоял у края проезжей части, в результате чего выехал на тротуар, где совершил наезд на сотрудника ГАИ, который нес службу по надзору за дорожным движением», - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате дорожного происшествия пострадал сотрудник Госавтоинспекции – 26-летний житель Симферополя, помимо этого, незначительные травмы получил пьяный водитель «Daewoo».