Во Львове водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 9-летнюю девочку
18:20, 04 ноября 2008Разное
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Ребенок перебегал дорогу
Вчера в 10.35 во Львове водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" совершил наезд на девочку, гражданку России, которая перебегала проезжую часть в не установленном для перехода месте.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП девочка (1999 года рождения) от полученных травм погибла на месте происшествия.
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