Во Львове водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 9-летнюю девочку

18:20, 04 ноября 2008
Разное
1452

Ребенок перебегал дорогу

Вчера в 10.35 во Львове водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" совершил наезд на девочку, гражданку России, которая перебегала проезжую часть в не установленном для перехода месте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП девочка (1999 года рождения) от полученных травм погибла на месте происшествия.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter