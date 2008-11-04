Во Львове водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 9-летнюю девочку

Вчера в 10.35 во Львове водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" совершил наезд на девочку, гражданку России, которая перебегала проезжую часть в не установленном для перехода месте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП девочка (1999 года рождения) от полученных травм погибла на месте происшествия.