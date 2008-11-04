Умерла бабушка Барака Обамы (фото)

В понедельник на Гавайях в возрасте 86 лет скончалась бабушка кандидата в президенты США Барака Обамы, передает агентство Reuters.

Как говорится в совместном заявлении политика и его сестры Майи, Меделин Данхем была "краеугольным камнем семьи" и женщиной "чрезвычайного достоинства, силы и скромности". "Она подбадривала нас и позволяла рисковать. Она гордилась своими внуками и правнуками и оставила этот мир с осознанием того, что ее влияние на всех нас было важным и непреходящим. Мы в неоценимом долгу перед ней", - цитирует заявление агентство France Presse.

Бабушка воспитывала Обаму, когда тому исполнилось 10 лет и его мать уехала работать в Индонезию. В октябре кандидат в президенты на полтора дня прервал предвыборную кампанию, чтобы навестить Данхем, недавно выписанную из больницы.

Меделин Данхем умерла от рака, как и мать Обамы Стенли Энн, скончавшаяся в 1995 году, отмечает AFP.

Барак Обама родился в городе Гонолулу, штат Гавайи, в 1961 году. С 1971 по 1979 год он жил у родителей матери вплоть до окончания привилегированной частной школы.