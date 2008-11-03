Президента Молдовы не пустили на территорию Приднестровья

Президента Молдовы, лидера Партии коммунистов Республики Молдова Владимира Воронина не пропустили сегодня на территорию Приднестровья, куда он направлялся вместе с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром для участия в освящении церкви своего родного села Коржево. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в администрации главы государства, пограничники непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что не имеют указаний пропустить Воронина, так как вопрос проезда не был заранее согласован. Разрешение на въезд президента Молдовы в Приднестровье мог выдать только глава ПМР Игорь Смирнов, а тот уехал в Москву. Кортежу Воронина пришлось вернуться в Кишинев.

Президент Молдовы не имел возможности посещать Приднестровский регион, в том числе, свое родное село Коржево, с 2001 г. Исключение было сделано лишь раз, когда В.Воронин приезжал в Коржево, чтобы похоронить мать. Запрет в апреле 2008 г. был снят, Президент Молдавии смог побывать после этого в родном селе, где на его средства строится церковь, но сегодня непризнанные власти предпочли сослаться на протокол.