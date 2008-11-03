Президента Молдовы не пустили на территорию Приднестровья
Лидер коммунистов ехал открывать церковь
Президента Молдовы, лидера Партии коммунистов Республики Молдова Владимира Воронина не пропустили сегодня на территорию Приднестровья, куда он направлялся вместе с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром для участия в освящении церкви своего родного села Коржево. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в администрации главы государства, пограничники непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что не имеют указаний пропустить Воронина, так как вопрос проезда не был заранее согласован. Разрешение на въезд президента Молдовы в Приднестровье мог выдать только глава ПМР Игорь Смирнов, а тот уехал в Москву. Кортежу Воронина пришлось вернуться в Кишинев.
Президент Молдовы не имел возможности посещать Приднестровский регион, в том числе, свое родное село Коржево, с 2001 г. Исключение было сделано лишь раз, когда В.Воронин приезжал в Коржево, чтобы похоронить мать. Запрет в апреле 2008 г. был снят, Президент Молдавии смог побывать после этого в родном селе, где на его средства строится церковь, но сегодня непризнанные власти предпочли сослаться на протокол.