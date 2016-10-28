Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "Ежик в Тумане" с участием звезд Латышского театра и кино

Приглашаем Вас принять участие в пресс-конференции, посвященной премьере спектакля «Ежик в Тумане» с участием звезд Латышского театра и кино. С 28 октября по 5 ноября состоится тур спектакля по 7 городам Украины - Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Одесса, Херсон и Киев.

В пресс-конференции примут участие выдающиеся актеры Лицитис, Иварс Калныньш и Мартиньш Вилсонс, а также заместитель посла Латвии в Украине Карина Лея.

Дата: 28 октября 2016 г.

Время: 10:00

Место проведения: Посольство Латвийской Республики в Украине

Адрес: вул. Ивана Мазепы 6Б.

Аккредитация на мероприятие обязательна по эл. адресу: karina.leja@mfa.gov.lv

Тел.: 050 334 34 60

Обращаем ваше внимание, что для участия в мероприятии вам нужно будет взять с собой кроме журналистского удостоверения и паспорт, поскольку пресс-конференция будет происходить на территории Посольства.

Подробнее - по ссылке.