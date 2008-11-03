Чем Обама похож на Ющенко

Американцы слепо и безгранично верят в Обаму. Взахлеб от эмоций, исповедуются в телекамеру о том, какие надежды возлагают на первого чернокожого вот-вот Президента. Лозунг и речитатив его кампании – изменения! Уставшая от Буша и республиканцев Америка требует изменений. Она верит, что Обама обеспечит эти изменения. Очистит Америку от скверны Вол-стрита, а Вашингтон – от истеблишмента. В конце концов обеспечит каждого медицинской страховкой. Выведет войска из Ирака. Защитит должников, которых выселяют на улицу из-за ипотечных долгов.

Мы тоже верили слепо и безгранично. Что поборем коррупцию. Что бандиты будут сидеть в тюрьмах. Что бизнес будет отделен от политики. И что дом на Грушевского в Мариинском парке будет демонтирован. И что даже налоговая будет подчинена Минфину.

"Обама!" – скандируют северокаролинские и флоридские площади. Так же, как мы когда-то скандировали "Ющенко!" Десятки тысяч волонтеров бесплатно работают на Обаму – даже в тех штатах, где шансов на победу у него нет. Так и мы бесплатно месили грязь, стуча в двери тех, кто, на наше удивление, все еще колебался. Ехали на третий тур в Донецк защищать украденную победу.

Обамовцы искренне не понимают, как можно голосовать за МакКейна (действительно героя, однако человека вчерашнего дня) – так же, как мы не хотели слышать оппонентов, которые отстаивали свой выбор. Cсорились в семьях и теряли друзей.

Интернет был на стороне Обамы и Ющенко, и менее благосклонен к Януковичу и МакКейну. Призыв к оранжевым аксессуарам и веселые яйца облетели украинский Инет за считанные часы и помогли победе. Интернет ежесуточно пополняет предвыборную казну Обамы на миллионы долларов.

Храня вроде бы нейтралитет, зарубежные страны (прежде всего Европа) куда благосклоннее относятся к Бараку Хусейну Обаме, чем к седовласому герою вьетнамской войны. Нам Запад тоже посылал недвусмысленные сигналы поддержки Ющенко. Наши заробитчане голосовали исключительно за Ющенко. Американские expats - лишь за Обаму, и Евроньюз едва нашел одного республиканца в Брюсселе, который на камеру поддержал МакКейна.

Очереди к избирательным участкам в США уже достигают нескольких часов (уже одна пята часть избирателей проголосовала досрочно). И мы тоже выстаивали в очередях. Те из нас, кто не был членами комиссий или наблюдателями.

Обамомания достигла в США своего пика. Хотелось бы, чтобы ее адептов не постигло такое же разочарование, как сторонников похожего вероисповедания в Украине.

Игорь Шпак