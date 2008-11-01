Путин и Каддафи сорвали аплодисменты на концерте Мирей Матье в Москве

Премьер-министр Владимир Путин и находящийся в Москве с визитом лидер ливийской революции Муамар Каддафи прибыли на концерт французской певицы Мирей Матье, который проходит в Государственном Кремлевском дворце, сообщает РИА "Новости".

За чаепитием во время антракта Путин и Каддафи пообщались с легендарной певицей, для которой эта беседа стала приятной неожиданностью.

"Спасибо, что согласились приехать... Вас очень любят в России", - сказал Путин певице.

Он представил Каддафи и сообщил, что он прибыл с официальным визитом в Москву накануне.

"Мы вместе побудем на концерте на втором отделении. Господин Каддафи находится с официальным визитом. Он тоже вчера только приехал", - сказал российский премьер. При этом он поинтересовался у Каддафи, давно ли тот был в Париже. Тот ответил, что посетил Францию в декабре прошлого года. "Я был в Париже, встречался с Ассоциацией французских женщин", - рассказал Каддафи.

Путин подчеркнул, что у России и Франции сложились особые отношения в гуманитарной сфере. В свою очередь, Матье отметила, что чувствуется великая культурная традиция между двумя странами. Она поблагодарила за оказанное внимание российского премьера.

Путин предложил певице продолжить чаепитие после окончания концерта а сейчас пройти в зал, поскольку антракт затянулся и зрители томились в ожидании, постоянно аплодируя. Когда Путин и Каддафи вошли в помещение, зал взорвался аплодисментами.