В Симферополе «Мерседес» влетел в дерево: погибли два человека

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Симферополе.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Крыму, автоавария произошла сегодня около 03.15 ночи.

В сообщении говорится, что водитель автомобиля Mercedes на высокой скорости не справился с управлением, в результате - машина врезалась в дерево. «В результате ДТП погибли два человека, есть пострадавшие», - отмечается в информации крымского управления МЧС.

Подробности автоаварии УНИАН узнать не удалось – в пресс-службе крымской Госавтоинспекции в субботу не отвечают телефоны.