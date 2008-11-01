В Симферополе «Мерседес» влетел в дерево: погибли два человека
17:13, 01 ноября 2008Разное
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Водитель не справился с управлением
Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Симферополе.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Крыму, автоавария произошла сегодня около 03.15 ночи.
В сообщении говорится, что водитель автомобиля Mercedes на высокой скорости не справился с управлением, в результате - машина врезалась в дерево. «В результате ДТП погибли два человека, есть пострадавшие», - отмечается в информации крымского управления МЧС.
Подробности автоаварии УНИАН узнать не удалось – в пресс-службе крымской Госавтоинспекции в субботу не отвечают телефоны.
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