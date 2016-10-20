Ярославский: 2017 год должен стать годом ХТЗ

В этом году мероприятие проходит с большим размахом. «Я рад, что AGROPORT с каждым годом все лучше. И надеюсь, что следующий год будет годом ХТЗ», - заявил Ярославский на церемонии открытия мероприятия. Как и в предыдущие годы, форум проводится под эгидой ООН. Выступая перед журналистами, Рональд Варгас, секретарь FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), отметил не только высокий уровень AGROPORT-2016, но и его важность для региональной и национальной экономики. «Харьковский регион имеет большой потенциал в аграрной сфере», - подчеркнул он.

Александр Ярославский также подтвердил, что договорился с австрийским инвестором относительно выкупа около 29% акций ПАО «Харьковский тракторный завод». Эта сделка позволит бенефициару группы DCH консолидировать в своих руках 91,76% акций предприятия (оставшаяся доля распределена между миноритариями общим количеством порядка 20 тыс. лиц). Об этом Александр Ярославский сообщил на пресс-брифинге.

«Мы на пути к концентрации», - подчеркнул бизнесмен. По его словам, имеющаяся договоренность с австрийским инвестором должна пройти этап согласования в Антимонопольном комитете Украины, после чего сделка будет оформлена. Этот процесс должен стать еще одним шагом на пути к реализации проектов восстановления и оздоровления Харьковского тракторного завода. Напомним, что в настоящее время здесь выполняется утвержденный ранее план досудебной санации. Александр Ярославский уже открыл кредитную линию ХТЗ в размере 400 млн. грн. для пополнения оборотных средств, а также полностью рассчитался с образовавшейся до его прихода на предприятие задолженностью по заработной плате.

«Я не могу назвать точные сроки. Осталось закончить судебные тяжбы. Хотелось бы, чтобы в Новый Год мы въехали на тракторе», - подчеркнул Ярославский. Он выразил уверенность в том, что уже со следующего года завод можно будет запустить в полноценную работу. Он не исключил того, что ХТЗ займется разработкой и выпуском инновационной сельскохозяйственной техники, востребованной на внешних рынках, но акцентировал внимание на том, что предприятие будет нацелено, в первую очередь, на удовлетворение потребностей отечественных аграриев. «Будем выпускать то, что необходимо, в первую очередь, Украине», - сказал Александр Ярославский.

Как отмечалось ранее, в рамках форума в течение трех дней на площадке харьковского аэропорта состоятся более 20 профильных конференций, тематика которых охватит весь спектр аграрной отрасли: от инвестиционной проблематики до использования самых современных технологий. Именно новые воздушные ворота Слобожанщины, построенные Александром Ярославским в рамках проектов подготовки города к Евро-2012, третий год подряд принимают AGROPORT. С 2014 году форум объединил вокруг себя свыше 500 компаний из 12 стран, работающих в АПК Украины. Он является одним из крупнейших мероприятий аграрной отрасли в Восточной Европе, а также единственным в Украине отраслевым мероприятием, которое включено во всемирный календарь FAO.