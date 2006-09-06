Во львовской многоэтажке горел лифт с пассажирами

Во Львове в девятиэтажном жилом доме на улице Субботовской возник пожар в кабине лифта, где находились пассажиры.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МинЧС Украины во Львовской области, пожар возник 5 сентября около 3 часов ночи.

Подразделения МинЧС оперативно прибыли на место происшествия и спасли из огня 5 человек. Десять жильцов квартир, которым угрожала опасность возгорания, были эвакуированы.

По сообщению пресс-центра, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнем полностью уничтожен лифт и поврежден электрокабель жилого дома.

По предварительному заключению экспертов, причиной возгорания стало то, что кто-то занес огонь в кабину лифта.