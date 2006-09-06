Во львовской многоэтажке горел лифт с пассажирами
14:20, 06 сентября 2006Разное
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Пожарные спасли из огня 5 человек
Во Львове в девятиэтажном жилом доме на улице Субботовской возник пожар в кабине лифта, где находились пассажиры.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МинЧС Украины во Львовской области, пожар возник 5 сентября около 3 часов ночи.
Подразделения МинЧС оперативно прибыли на место происшествия и спасли из огня 5 человек. Десять жильцов квартир, которым угрожала опасность возгорания, были эвакуированы.
По сообщению пресс-центра, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнем полностью уничтожен лифт и поврежден электрокабель жилого дома.
По предварительному заключению экспертов, причиной возгорания стало то, что кто-то занес огонь в кабину лифта.
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