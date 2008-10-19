Лобовое столкновение Тойоты и Хонды: один человек погиб, двое травмированы

В Первомайском районе Крыма на 57-м километре автодороги Херсон - Симферополь в лобовом столкновении двух легковых автомобилей один человек погиб и двое травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, автоавария произошла вечером в субботу.

Автомобиль «Тойота» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Хонда». Водитель «Тойоты» погиб на месте ДТП. Еще два человека (водитель «Хонды» и пассажирка одного из автомобилей) госпитализированы в Первомайскую центральную райбольницу.

А в Симферополе в результате произошедшего в субботу поздно вечером лобового столкновения автомобилей ВАЗ и «Мерседес» травмированы 4 человека, некоторые из них – тяжело. Все, кто пострадал в ДТП, находились в ВАЗе.