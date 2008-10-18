Похороны прокурора Днепропетровской области (фоторепортаж)

Работники прокуратуры хоронят погибшего в результате несчастного случая прокурора Днепропетровской области Владимира Шубу.

Тело Владимира Шубы было обнаружено 15 октября 2008 г. около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут». Предварительно было выяснено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.

Фото предоставлено ИА ”Новый мост” / УНИАН