Умерла Вия Артмане

На 79-м году жизни умерла советская и латышская актриса Вия Артмане, сообщило в субботу Латвийское телевидение.

Вия Артмане, урожденная Алида Фрицевна Артмане, родилась в небольшом поселке Тукумского района в крестьянской семье. В 1949 году стала актрисой Художественного академического театра имени Яна Райниса, в котором проработала 50 лет, а в 1999 году перешла в Рижский молодежный театр.

В кино она дебютировала в 1956 году и стала одной из самых популярных актрис советского кинематографа, снявшись почти в 40 фильмах, среди которых "Родная кровь", "Никто не хотел умирать", "Сильные духом", "Стрелы Робин Гуда", "Емельян Пугачев", "Государственная граница", "Моонзунд", "Катафалк" и, конечно же "Театр"...

Одной из самых ярких стала роль Джулии Ламберт в экранизации одноименного романа Сомерсета Моэма.