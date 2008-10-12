Умерла Вия Артмане
01:38, 12 октября 2008Разное
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Одной из лучших была роль Джулии Ламберт
|”Родная кровь” (1964)
Вия Артмане, урожденная Алида Фрицевна Артмане, родилась в небольшом поселке Тукумского района в крестьянской семье. В 1949 году стала актрисой Художественного академического театра имени Яна Райниса, в котором проработала 50 лет, а в 1999 году перешла в Рижский молодежный театр.
|”Никто не хотел умирать” (1966)
Одной из самых ярких стала роль Джулии Ламберт в экранизации одноименного романа Сомерсета Моэма.
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