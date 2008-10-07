Досрочные выборы: как отсутствие бабла может победить зло

Господа, сама жизнь показала нам естественный способ предохранения от выборов. Это замедление экономических процессов, финансовый кризис и инфляция. Не будем рассчитывать, что вдруг в наших политиках заговорила совесть и ответственность. Не будем… Но эти парни (финансисты фракций), подарившие свой депутатский значок детям, и сдавшие карточки для голосования ответственному по фракции (не самому же кнопки жать, как дураку), в хороших костюмах, с дорогими запонками, на крайслерах, и бентли, которые платят эфиры, биг-борды и работу региональных штабов. Им стало дорого… Значительно дороже, чем раньше… Вложи шесть миллионов за место в списке, а потом окажись в оппозиции… Они не хотят. У политинвесторов болит голова, а дорожает все: от яиц и гувернеров до бензина и девочек. Каждая остановившаяся доменная печь, бьет по карману своих обладателей, взывая к стабильности. К тому же, океюшки – досрочные выборы. И если потом при нормальных раскладах засветит должность в правительстве, а приватизация остановится, там какой-нибудь президент или премьер будет парить мозги насчет долгой «предпродажной подготовки» или чего доброго захочет расплатиться этим предприятием с северными или другими партнерами за поддержку на выборах, то что тогда? Или вон Давиду обещали Антимонопольный… Это ж круто… АМК - это ж почти Нафтогаз… И что - получил Давид? Нет. И уже не получит.

Финансисты предприятий плачут, что людям зарплаты на предприятиях подымать надо. А главным акционерам очень не хочется платить по три месяца штабам, тем более, что кое-кто из них еще за прошлые выборы не расплатился… Балога выборы хочет… Ну и пусть хочет. У него адмиресурс. А спонсоры выборов, они же по идее кормильцы общества и наполнители бюджета сели набрать контрвыборную аргументацию… Их аналитики думают думы, как убедить общество, что не надо им снова ходить и голосовать. «Что там у нас… Страна катится в пропасть, мы должны договорится в интересах простого избирателя… Люди устали от выборов. Нам необходимо срочно созвать РНБО, Кабмин… И так далее…»

Надо срочно готовить пресс-конференцию, что страна не выдержит выборов. Да, как там писал Джангиров: трое выборов для страны все равно, что война, так Саакашвили хоть страну не мучил. Политические оппоненты и деловые партнеры обсуждают, как спрыгнуть с выборов. У них разная идеология, но это не главное... Главное, что у них есть общие скважины… Маленькие такие скважины, возле которой можно выпить и обсудить, как нам не нужны эти выборы…Марванна, наберите ИванИваныча… «ИванИваныч, ну что там, ты выпустил своих в эфир, да там про безответственность политиков, которые хотят ввергнуть страну в пучину… и все такое?!. А теперь давай, пропустим по маленькой… Пока нет указа… Обсудим, как сделать так, чтобы он и не появился…»

Так что зло может победить не только бабло, а иногда, как вот в случае с украинскими выборами, его ( этого самого бабла) отсутствие...

Марина Лаптева