В Украине из 36 доменных печей 17 прекратили работу

В связи со снижением мировых цен украинские меткомбинаты больше не могут конкурировать с китайскими и российскими производителями. На складах компаний из-за проблем со сбытом скопилась продукция в объеме месячного производства. Уже сейчас остановились 17 из 36 украинских доменных печей, и металлурги рассматривают возможность полной остановки работы предприятий. Если правительство не примет экстренных мер по поддержанию металлургической отрасли, последствия могут быть плачевными: от недовыполнения бюджета и массовых увольнений до глобального кризиса украинской экономики, отмечают эксперты.

Сейчас объем производства достиг минимального значения за последние четыре года.

Кризисная ситуация в металлургии будет рассмотрена сегодня на совещании в производственном объединении "Металлургпром". Участие в нем примут Минпромполитики и крупнейшие меткомбинаты.

Коммерсант-Украина