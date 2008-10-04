Собака Луценко не имеет отношения к Колесникову

Глава МВД Украины Юрий ЛУЦЕНКО сказал, что кличка его домашней собаки Конти-Себастьян никак не связана с названием известной кондитерской компании «Конти», которой владеет Борис КОЛЕСНИКОВ.

Об этом он сказал вчера в беседе с журналистами в Донецком кинологическом центре, когда рассматривал четвероногих питомцев. Рассказывая о своей собаке, министр назвал ее породу – испанский коккер-спаниель и кличку - Конти-Себастьян. На вопрос журналистов, не связана ли кличка его собаки с названием кондитерской компании "Конти", он ответил: «Никак не связана». По словам Ю. ЛУЦЕНКО, его собаке уже 9 лет, «учитывая родословную, надо было называть на одну букву всю линию, было сказано – буква «К». «Поэтому назвали Конти, но, учитывая, что он испанский коккер-спаниель, то – Себастьян», - объяснил министр.