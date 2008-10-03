Кикабидзе перенес юбилейный концерт из Москвы в Вильнюс

"Концерт в Вильнюсе будет вместо юбилейного концерта, который должен был состояться 5 октября в Кремле", - сказал известный грузинский певец и актер Вахтанг КИКАБИДЗЕ. Выбор места проведения концерта в Вильнюсе артист объяснил тем, что, когда грузинам "стало особо плохо жить, мы дождались очень веской поддержки Литвы", пишет газета «Сегодня».

При этом В.КИКАБИДЗЕ заявил, что на его творческие планы оказала влияние война между Россией и Грузией.

"Очень интересные последствия начались после этого события. Я недавно закончил в Москве картину (съемки), и мне очень интересно, что с картиной будет", - сказал он. В.КИКАБИДЗЕ выразил надежду на то, что "наверное, ее пустят", так как фильм снят не на государственные деньги.

Он также сообщил, что в Грузии должны были начаться съемки совместного российско-грузинского фильма.

"Наверное, это уже прикрылось, никто не звонит", - отметил артист.

При этом он подчеркнул, что случившееся между Россией и Грузией, невозможность в настоящее время петь для российской аудитории - серьезная потеря для него.

"Мне будет очень трудно не петь для россиян, у меня сейчас стресс, я ночью плохо сплю. Я очень люблю для россиян петь, я не могу выразить, в какой степени для меня это горе", - сказал В.КИКАБИДЗЕ.