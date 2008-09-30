В небе над Харьковщиной отказал двигатель Боинга-747

Сегодня утром в воздушном пространстве над территорией Харьковской области произошел инцидент с двигателем самолета «Боинг-747», следовавшего рейсом "Амстердам (Голландия) - Куала-Лумпур (Малайзия)".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, в 5.45 при вылете из воздушного пространства Харьковской области в направлении Воронежской области России у самолета отказал один из четырех двигателей.

Было принято решение не делать аварийной посадки, и, пробыв около 30 минут в воздушном пространстве Харьковской области, самолет покинул его в 6.15, взяв курс обратно в Амстердам.