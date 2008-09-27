ГАИ меняет категории водителей на европейский стандарт

В соответствии с изменениями в законодательстве относительно усиления ответственности за нарушение правил дорожного движения, принятых Верховной Радой 24 сентября этого года, устанавливаются новые категории водителей в соответствии с европейскими стандартами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, в соответствии с требованиями Европейской конвенции о дорожном движении Закон Украины «О дорожном движении» дополняется новыми категориями на право управления транспортными средствами. В частности, А1 (право на управление скутером), В1 (легковой автомобиль с прицепом), С1, D1, D, DЕ, С1-Е, СИЕ, D1-Е DЕ, Т. Также вводятся возрастные ограничения в возможности получить право управления автобусами, трамваями, троллейбусами (категории D1, D, D1-Е и DЕ, Т). Такие права предоставляются только тем лицам, которые достигли 21-летнего возраста.

Вместе с тем, С.КОЛОМИЕЦ сообщил, что учебные заведения, которые осуществляют подготовку водителей, должны пройти аккредитацию относительно компетенции готовить специалистов, которые будут управлять транспортными средствами.