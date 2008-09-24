Прокуратура предлагает ввести карточки для водителей мопедов

Прокуратура Крыма предлагает Совету министров автономии ввести карточки для водителей мопедов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в Крыму десятая часть ДТП совершается по вине водителей мопедов.

«В 2008 году по вине водителей мопедов совершено 158 аварий, в которых погибло 19 человек и травмировано 174», - сообщили в прокуратуре.

Согласно Закону Украины «О дорожном движении», п.30 Правил дорожного движения крымское правительство может принять нормативный акт, которым будет определен порядок регистрации мопедов, велосипедов и гужевого транспорта, отмечают в прокуратуре. «Учет этих видов транспортных средств позволит подразделениям ГАИ в полном объеме использовать полномочия по проведению профилактики в отношении водителей мопедов, большинство из которых несовершеннолетние, не знающие правил дорожного движения», - считают в крымской прокуратуре.

Назревшая необходимость в регистрации и учете транспортных средств с рабочим объемом двигателя до 50 куб. см констатировалась уже в Указе Президента Украины «О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», которым предполагалось, что местные органы власти сделают это до 1 марта текущего года, добавили в прокуратуре.