Матч Кубка УЕФА Бешикташ - Металлист (фоторепортаж)
07:33, 19 сентября 2008
Разное
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Ответная встреча 2 октября
В матче первого раунда Кубка УЕФА харьковский Металлист уступил в гостевом матче 0:1, и теперь имеет непростую, но решаемую задачу на ответную игру.
Бешикташ начал матч с давления на Металлист, но после нескольких атак давление угасло, и вперед пошел уже Металлист. На 10-й минуте арбитр матча “зажал” пенальти, на 26-й Валяев хорошо вывел по флангу на ворота Эдмара, но бразилец вместо передачи вдоль пробил – и вратарь вмешался. Под конец первого тайма был еще один неплохой момент: выход вдвоем на одного защитника.
Перерыв пошел на пользу хозяевам. Розыгрыш стандартного положения завершился ударом метров с семи, Горяинов уж было спас, но словак Филип Голошко добил (правда, из офсайда, но гол засчитан).
Металлист попытался переломить игру, но так и не успел. Судя по игре обеих команд, возможность победить в Харькове у Металлиста есть.
|Марко Девич и Сердар Куртулус
|Эдмар и Эдуард Сиссе
| Папа Гуйе и Филип Голошко
|Экрем Даг и Александр Рыкун
|Матиас Дельгадо и Филип Голошко
|Эдуард Сиссе и Сергей Валяев
|Филип Голошко - автор гола
|Сергей Валяев и Сердар Озкан
|Игроки Бешикташа после забитого гола
Фото AP и Reuters
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