Матч Кубка УЕФА Бешикташ - Металлист (фоторепортаж)

07:33, 19 сентября 2008
Разное
2748 0

Ответная встреча 2 октября

В матче первого раунда Кубка УЕФА харьковский Металлист уступил в гостевом матче 0:1, и теперь имеет непростую, но решаемую задачу на ответную игру.

Бешикташ начал матч с давления на Металлист, но после нескольких атак давление угасло, и вперед пошел уже Металлист. На 10-й минуте арбитр матча “зажал” пенальти, на 26-й Валяев хорошо вывел по флангу на ворота Эдмара, но бразилец вместо передачи вдоль пробил – и вратарь вмешался. Под конец первого тайма был еще один неплохой момент: выход вдвоем на одного защитника.

Перерыв пошел на пользу хозяевам. Розыгрыш стандартного положения завершился ударом метров с семи, Горяинов уж было спас, но словак Филип Голошко добил (правда, из офсайда, но гол засчитан).

Металлист попытался переломить игру, но так и не успел. Судя по игре обеих команд, возможность победить в Харькове у Металлиста есть.

Марко Девич и Сердар Куртулус

Эдмар и Эдуард Сиссе

Валентин Слюсар и Матиас Дельгадо

Экрем Даг и Александр Рыкун

Матиас Дельгадо и Филип Голошко

Эдуард Сиссе и Сергей Валяев

Филип Голошко - автор гола
Сергей Валяев и Сердар Озкан

Игроки Бешикташа после забитого гола

Фото AP и Reuters

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter