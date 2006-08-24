В Солнечной системе стало на планету меньше

На XXVI Ассамблее Международного астрономического союза (МАС) принято решение впредь называть Плутон не "планетой", а "карликовой планетой", сообщает Sky News. Собравшиеся в Праге 2500 астрономов со всего мира приняли это решение голосованием. В понедельник соответствующую рекомендацию Ассамблее дала комиссия МАС по номенклатуре.

Согласно выработанному комиссией определению, планетами считаются только небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца, обладающие достаточной гравитацией, чтобы иметь форму, близкую к сфере и занимающие свою орбиту в одиночку. Таким образом, в Солнечной системе имеется восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Карликовыми планетами будут считаться Плутон, Харон (прежде называвшийся спутником Плутона), астероид Церера, обращающийся между орбитами Марса и Юпитера, а также объекты так называемого пояса Койпера Зена (Xena, объект UB313) и Седна (объект 90377), находящиеся еще дальше от Солнца, чем Плутон.

Плутон был официально признан планетой Международным астрономическим союзом в мае 1930 года. Тогда считалось, что он значительно больше по размеру.

Лента.ру