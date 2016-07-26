Пресс-конференция "Беспрецедентная ситуация в Херсонской области: у инвесторов из США и Турции отбирают уникальные аграрные предприятия стоимостью в десятки миллионов долларов"

26 июля в 11.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Беспрецедентная ситуация в Херсонской области: у инвесторов из США и Турции отбирают уникальные аграрные предприятия стоимостью в десятки миллионов долларов». Речь пойдет о скандальной ситуации вокруг сельхозпредприятий Херсонской области, которые расположены на тысячах гектарах плодородных земель, динамично развивающихся и специализируются на выращивании зерновых, масличных, бобовых, овощных и бахчевых культур. Иностранные инвесторы вложили миллионы долларов в суперсовременное оборудование и технику, внедрили передовые европейские технологии на предприятиях, вовремя платят налоги в государственный бюджет и обеспечивают работой тысячи украинцев. Однако, в результате дерзкого рейдерского захвата работа всех предприятий заблокирована, уникальная сельскохозяйственная техника разворована, сотрудники предприятий лишены рабочих мест, государственный бюджет не получает миллионы гривен налогов, зарубежные инвесторы несут убытки, а в стране назревает скандал международного уровня. Во время пресс-конференции будут объявлены громкие имена высокопоставленных чиновников - рейдеров, предоставлена юридическая и общественная оценка ситуации, представлены материалы и документы. Впервые публично, от имени иностранных инвесторов будет обнародовано официальное Обращение к президенту Украины Петру Порошенко, главе Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой защитить иностранных инвесторов от рейдеров и подтвердить действиями борьбу с коррупцией на всех уровнях власти для проведения настоящих демократических преобразований в Украине. Участники и приглашенные: официальный представитель инвесторов ООО "Харистрон" и ООО "Глобал-Инвест" Грег Лайтфут (Greg Lightfoot), адвокат Евгения Белая, бизнес омбудсмен Украины Альгирдас Шемета, сотрудники предприятий, юристы, представители посольств и правозащитных общественных организаций (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (044) 498 07 64.