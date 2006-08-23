Луценко принял участие в панихиде по полковнику Ерохину

Сегодня в Макеевке Донецкой области министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО принял участие в панихиде по полковнику милиции Роману Ерохину, который был убит под Киевом несколько дней назад.

Как передает корреспондент УНИАН, в ДК шахты им.Бажанова в Макеевке прошла траурная церемония прощания с Р.Ерохиным. Тело покойного было выставлено для прощания в закрытом гробу, у которого выставлен почетный караул.

Проститься с товарищем пришли сотни сотрудников милиции и жителей города. На дороге, ведущей ко дворцу культуры, через каждые 20 метров в траурном карауле стояли сотрудники милиции.

Как сообщалось, 11 августа Ю.ЛУЦЕНКО заявил о похищении Р.Ерохина и высказал мнение, что в этом деле замешены представители Верховной Рады.

По словам министра, Р.Ерохин работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением конвертационных центров.

Р.Ерохин был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о крупных центрах конвертации.

20 августа в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина. На теле убитого, руки которого были закованы наручниками, выявлено восемь огнестрельных ранений.

По данным генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО, задержаны четверо причастных к похищению и убийству Р.Ерохина.

По словам главы МВД, это смешанная банда из двух работников налоговой милиции, отставных работников МВД и криминальных элементов.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что заказчиком похищения и убийства Р.Ерохина является «серьезный бизнесмен из Донецкой области», который занимает кресло народного депутата.