Украинских граждан на борту российского ТУ-154 не было

Данных о том, что на борту российского самолета ТУ-154, потерпевшего крушение вблизи Дзержинска Донецкой области, находились граждане Украины, пока еще нет.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

По сообщению пресс-службы МИД, в министерстве по чрезвычайным ситуаций Российской Федерации с целью предоставления информационного обеспечения по каким-либо вопросам авиакатастрофы ТУ-154 работает горячая линия за телефоном (8-10-7-812) 704 31 50.

Дело находится на особенном контроле в МИД Украины, Посольстве Украины в РФ, Генеральных консульствах Украины в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.