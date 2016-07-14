Кличко встретится с девушками из "Школы Успеха"

14 июля в 20:00 Виталий Кличко посетит участниц проекта «Школы Успеха» в Пуще–Водице (ул. Юнкерова, 47), где девушки в формате беседы у вечернего костра представят основателю Фонда Кличко свои социальные проекты и зададут вопросы, которые их интересуют.

Школа Успеха – это организованный Фондом Кличко летний образовательный проект для активных детей, который призван раскрывать личный потенциал и развивать у детей навыки самостоятельных активных действий и ответственного и целенаправленного поведения. Этот проект существует уже 5 лет, в нем приняли участие 1024 ребенка, всего же Фонд Кличко уже получил более 6000 анкет с заявкой на участие в «Школе Успеха».

Нужна аккредитация: +38 050 342 92 23, +38 067 445 00 82, maksym.rozenko@klitschko-brothers.com