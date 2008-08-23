Умер писатель и журналист Василий Кожелянко

22 августа на 52-м году ушел из жизни писатель, поэт, журналист и публицист Василий КОЖЕЛЯНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительной информации, причиной смерти писателя стал сердечный приступ.

В.КОЖЕЛЯНКО родился в 1957 году в селе Камьяна Сторожинецкого района Черновицкой области, где и прожил всю жизнь. Работал журналистом в ведущих черновицких и львовских изданиях.

Автор сборников стихов "Терновий іней" (1994, премия "Гранослов`92"), "Білий і рудий" (1994), "Семибарвний кінь" (1995), "Як вчив Кожелянко-цзи" (2000), романов "Дефіляда у Москві" (1997, премія "Сучасності"), "Конотоп" (1998), "Людинець пана Бога" (1999), "ЛЖЕNostradamus" (1999), “Срібний павук” и других. Критики определяют направление прозы В.КОЖЕЛЯНКО как "альтернативную историю", "политическое фэнтези".

Прощальная панихида состоится 24 августа, в День Независимости Украины, в церкви села Заволока Сторожинецкого района в 8.00.