Сотрудник ГАИ сбил девушку
15:32, 14 августа 2008Разное
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Инцидент в Ивано-Франковске
Сегодня в городе Ивано-Франковске милицейская машина с хмельницкими номерами сбила девушку, которая внезапно выбежала дорогу в неустановленном месте.
Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области.
Пострадавшая была доставлена в Ивано-Франковске городскую клиническую больницу №1.
За рулем служебного автомобиля ГАИ был сотрудник милиции из города Хмельницкий, который в составе группы ГАИ дежурил на дорогах Ивано-Франковской области, помогая местным гаишникам в ликвидации последствий стихии, проинформировали в ЦОС.
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