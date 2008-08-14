Сотрудник ГАИ сбил девушку

Сегодня в городе Ивано-Франковске милицейская машина с хмельницкими номерами сбила девушку, которая внезапно выбежала дорогу в неустановленном месте.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

Пострадавшая была доставлена в Ивано-Франковске городскую клиническую больницу №1.

За рулем служебного автомобиля ГАИ был сотрудник милиции из города Хмельницкий, который в составе группы ГАИ дежурил на дорогах Ивано-Франковской области, помогая местным гаишникам в ликвидации последствий стихии, проинформировали в ЦОС.